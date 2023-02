P!nk: Madonna mag me niet door grapje in 2003

Het ongemakkelijke moment tussen beide zangeressen vond plaats in 2003, achter de schermen bij de ochtendtalkshow Live with Regis and Kelly. „Het is zo’n gek verhaal”, vertelt P!nk. Volgens haar ontstond er verwarring. „Ze dacht dat ik aan het fangirlen was”, legt ze uit. „En ik dacht dat zij mij wilde ontmoeten.” Toen P!nk een grapje maakte, viel dat volgens haar verkeerd bij Madonna. „Het werkte niet voor ons, dat moment. Ze vatte de grap persoonlijk op.”

De So What-zangeres was naar eigen zeggen jarenlang de grootste fan van Madonna. „Fuck, ik hield van haar”, zegt ze. „En ik houd nog steeds van haar. Ze is zo’n inspiratiebron voor me.”