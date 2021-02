Veelbesproken Britney-docu te zien in Nederland

In ons land is er de laatste week ophef ontstaan rondom de documentaire, omdat daarin een rol is weggelegd voor Ivo Niehe, met een oud fragment uit de TV Show. Daarin stelt hij de destijds 17-jarige artieste een vraag over haar borsten.

Het portret, dat vorige week in première ging op de Amerikaanse streamingdienst Hulu, is gemaakt door de New York Times en belicht Britney’s leven in de spotlights, voorzien van archiefmateriaal waar met terugwerkende kracht vraagtekens bij worden gezet.

Verschillende mensen in haar omgeving doen een boekje open over de situatie van de zangeres, zoals een vriendin van de familie die jarenlang tijdens haar carrière met Britney heeft meegereisd, een advocaat die op dit moment werkt aan een zaak rondom het curatorschap en een marketingmanager van de platenmaatschappij die het oorspronkelijke imago van de artieste bedacht.

Framing Britney Spears is maandag om 20.30 uur zie zien bij Net5 en op Kijk.nl.

Ivo Niehe, Paul de Leeuw en Gina Carano. Ze liggen alle drie onder vuur vanwege hun uitspraken. In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast hekelt filmjournalist Marco Weijers de hedendaagse cancelcultuur: