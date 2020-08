Gevoelige slag voor Dan Brown in paardensoap

Ⓒ Getty Images

Zutphen - De Nederlandse topamazone Judith Pietersen moet de ex-vrouw van bestsellerauteur Dan Brown openheid geven over de financiële handel en wandel van haar en Dan. Dat heeft de rechtbank in Zutphen maandag bepaald, zo blijkt uit het vonnis dat in handen is van De Telegraaf. Het vonnis is een gevoelige slag voor Dan Brown, die door zijn ex-vrouw beschuldigd wordt van het achterhouden van vermogen bij hun echtscheiding.