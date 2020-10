Vader van Paul de Leeuw overleden

Hij deelt daarop een foto van zijn vader ’waarop hij straalt’. „Ik ben blij dat mijn vader een goed leven heeft gehad. Mijn vader stond erom bekend dat hij altijd een beetje in zichzelf neuriede en je hoorde zachtjes: ‘pompidom!’. Gelukkig konden we hem vorige week bezoeken en heb ik ondanks zijn fysieke pijn hem nog steeds horen neuriën: pompidom!”

De vader van Paul de Leeuw woonde in Polen en werd daarom ook wel ’opaPolen’ genoemd. Omdat hij ’ook de vader is van mijn broer en zus, echtgenoot van geliefde Alicja en opa van 4 jongens’ wil de familie het in stilte verder verwerken.