Mac Miller doneert postuum 90.000 euro

Billboard meldt dat het bedrag geschonken wordt aan de Homewood-Brushton YMCA, dat samenwerkt met de non-profit organisatie Tuff Sound Apprenticeship Program. Hun doel is tieners op te leiden om geluidstechnicus te worden.

„Mac was erop gebrand om de wereld een beetje mooier te maken en via deze weg willen we dat op zijn manier doen”, liet zijn familie weten in een officiële verklaring.

Het fonds steunt kansarme jongeren in hun creativiteit, door hen artistieke opleidingen aan te bieden. Ook steunen zij jongeren die verslaafd zijn.

Miller overleed in september 2018 op 26-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een overdosis drugs gecombineerd met alcohol.