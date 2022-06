Law & Order-actrice Mary Mara (61) overleden door verdrinking

„Mary’s lichaam is gevonden in de door haar zo geliefde Saint Lawrence rivier”, verklaarde haar vertegenwoordiger aan Fox News Digital. „Ze is verdronken tijdens het zwemmen.” De politie stelt dat er geen tekenen van opzet zijn. Om een officiële doodsoorzaak vast te stellen, wordt er nog wel een autopsie op het lichaam verricht.

Mara verbleef naar verluidt in het zomerhuis van haar zus in Cape Vincent, New York. Ze laat een ex-man en stiefdochter achter. „Mary was een van de beste actrices die ik ooit heb ontmoet”, vertelt haar manager aan Page Six. „Ik herinner me nog dat ik haar in 1992 op het podium zag in het toneelstuk Mad Forest. Ze was opwindend, grappig en een echt individu. Iedereen hield van haar. Ze zal gemist worden.”

Mara speelde in meer dan twintig films, maar is vooral bekend van haar rollen in tv-drama’s. Ze was onder meer te zien Bridges, ER, Criminal Minds, The West Wing, Shameless, Lost, Star Trek: Enterprise, Ray Donovan en NYPD Blue.