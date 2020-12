Jan Dulles na tragisch verlies dochtertje: ’Kerstavond zal nooit meer hetzelfde zijn’

„Lieve vrienden... Bedankt voor jullie medeleven, jullie hartverwarmende berichten, kaartjes, bloemen, alles.... Ook namens Caroline Mol”, begint hij zijn verhaal naast een foto van Donna.

Jan vervolgt: „De tijd heeft sinds zaterdagochtend stil gestaan. Wat we die dag hebben meegemaakt is een traumatische ervaring waarvan we nog niet weten hoe we dat gaan verwerken. Ik ga het binnenkort maar eens allemaal opschrijven.... misschien dat dat helpt.”

De zanger schrijft dat de ’prachtige uitvaartdienst’ hen veel kracht en steun heeft gegeven. „Ze hebben Donna niet kunnen redden want ze was kansloos maar wat heb ik veel respect gekregen voor al deze beroepen. Wat heb ik veel geleerd. Nu is ze echt weg....en gaat de tijd weer verder. De tranen zijn nog lang niet op. De pijn, vooral bij het bekijken van foto’s als deze, is ondraaglijk.”

„Voor ons zal kerstavond nooit meer hetzelfde zijn maar toch willen we jullie fijne dagen toewensen”, aldus Jan.

Vorige week zaterdag liet de zanger van de 3J’s via sociale media weten dat hun in september geboren dochtertje Donna plotseling is overleden. „We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig”, schreef hij. Diverse collega’s uit Volendam betuigden hun steun via Instagram.