’Kim en Kanye hebben geen contact meer’

Er mag dan geen sprake meer zijn van direct contact tussen de twee, de zorg voor kun kinderen lijdt daar geenszins onder. Kanye bezoekt hen dan ook met regelmaat als Kim niet thuis is. „Ze vertrouwt Kanye met hun kindjes, omdat ze weet dat hij stapelgek op ze is. Dus zij gaat ergens heen en dan komt hij naar hun huis om tijd door te brengen met de kinderen. De nanny’s die ze hebben zorgen ervoor dat de twee elkaar niet hoeven te zien en dat de kinderen niks merken van de transitie.”

Nadat het al maanden rommelde in het huwelijk van Kim en Kanye, vroeg de realiytser in januari de scheiding aan. Een ruzie over vakantieplannen zou de druppel zijn geweest. „De laatste ruzie die het huwelijk deed stranden ging over niets meer dan hun vakantieplannen. Het was een gigantische ruzie die niet eens heel serieus was, die de druppel was voor Kim”, verklaarde een bron aan The Sun.