Bruidsmeisje Diana was op Epsteins sekseiland

Over wat daar in 1999 op het beruchte privé-eiland daadwerkelijk plaatsvond, wil de inmiddels 44-jarige achterkleindochter van SIR WINSTON CHURCHILL niet veel kwijt. „De eerste keer dat ik er kwam was het om zakelijke redenen”, vertelt Hambro – die destijds werkzaam was voor het beroemde veilinghuis Christie’s – aan de Britse krant The Daily Mail.

„Mijn tweede bezoek aan Little Saint James vond plaats nadat ik een persoonlijke uitnodiging had ontvangen. Ik keek ernaar uit om daar opnieuw te zijn, maar dat viel flink tegen. Ik kende er niemand en had het er absoluut niet naar mijn zin. Ik koos er dus voor om het bij die twee keer te laten.”

Hambro benadrukt dat ze nooit getuige is geweest van misbruik en dat ook niemand háár met een vinger heeft aangeraakt. „Ik was jong, naïef en heb veel geluk gehad. Mijn hart huilt.”