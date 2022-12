Premium Het beste van De Telegraaf

’Andrew Tate in gezelschap van vele kakkerlakken en bedwantsen in Roemeense cel’

Door Lysanne Veerkamp

Andrew Tate en zijn broer Tristan werden donderdag opgepakt door de Roemeense politie. Ⓒ REUTERS

Nu bekend is dat de controversiële influencer Andrew Tate en zijn broer nog minstens 30 dagen in voorarrest in Roemenië zitten, speculeren buitenlandse media erop los hoe het hen zal vergaan in de gevangenis. De Roemeense bajes staat immers niet bekend als all-inclusive sterrenhotel.