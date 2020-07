’Ghislaine Maxwell misbruikte zelf óók minderjarige meisjes’

De rechter in New York had op 23 juli al opdracht gegeven een groot deel van meer dan 80 documenten uit een rechtszaak in 2015 tegen Maxwell vrij te geven. Die zaak werd aangespannen door Virginia Giuffre die Epstein ervan beschuldigde haar met behulp van Maxwell als seksslavin te hebben gehouden. Ook beschuldigde zij Maxwell ervan zelf ook minderjarige meisjes seksueel te hebben misbruikt.

Maxwell diende donderdag nog een verzoek in bij de rechtbank om de vrijgave van twee aanvullende documenten te blokkeren, waaronder een verklaring uit 2016 over haar seksleven en een verklaring van een niet nadere benoemde aanklager van Epstein.

Advocaten van Maxwell zeiden dat het openbaar maken van haar verklaring het „moeilijk, zo niet onmogelijk” zou kunnen maken om een onpartijdige jury te vinden voor haar strafproces. De twee verklaringen blijven naar verwachting tot maandag verzegeld, afhankelijk van hoe het hof van beroep beslist.

Maxwell zou tussen 1994 en 1997 minderjarige meisjes hebben gelokt en klaargestoomd voor seks met de zakenman en multimiljonair Epstein, die vorig jaar in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Ze heeft verklaard onschuldig te zijn.