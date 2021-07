Rapper DMX overleed aan hartstilstand door cocaïnegebruik

Het was al bekend dat de rapper kampte met een drugsprobleem. Ook werd vrij snel duidelijk dat zijn dood het gevolg was van een overdosis drugs, maar donderdag kwamen de details pas naar buiten.

„Hij was vrijwel direct overleden”, vertelt de bron. „Hij werd nog een aantal dagen beademd in het ziekenhuis, maar er werd al snel vastgesteld dat er geen hersenactiviteit meer was. Hij is nooit meer wakker geworden uit de coma.”

De rapper en acteur, bekend van nummers als Party Up (Up in Here) en X Gon’ Give It to Ya en films als Romeo Must Die en Exit Wounds, worstelde al jaren met meerdere verslavingen. Hij ligt begraven in New York. Hij liet vijftien kinderen, hun moeders en zijn verloofde Desiree Lindstrom achter.