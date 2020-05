Prins William en Catherine vieren eerste verjaardag Shout

Shout is opgezet door de Heads Together campagne, bedacht door de hertog en hertogin van Cambridge en de hertog en hertogin van Sussex. De sms-lijn werd in mei vorig jaar opgezet na een investering van 3 miljoen Britse pond. Meer dan 1800 vrijwilligers werken bij de crisislijn, die elke minuut van de dag klaarstaan voor mensen die sms’en.

„Jullie zijn echte pioniers, jullie doen geweldig werk om Shout steeds beter te laten functioneren. Dus super goed gedaan en bedankt voor jullie inzet, we waarderen het erg”, vertelde prins William aan de vrijwilligers. Vorige maand ging Shout een samenwerking aan met andere gezondheidszorgorganisaties om Our Frontline op te zetten. Het initiatief, bedoeld voor zorgverleners en andere essentiële werknemers, wordt ook ondersteund door het goede doel van William en Catherine.

Om mensen meer bewust te maken van het bestaan van Shout, lanceert de crisislijn vrijdag een nieuwe campagne bedoeld om het nummer te promoten. Op sociale media kunnen mensen foto’s of video’s plaatsen waarbij ze het nummer 85258 vormen met hun handen. Daarnaast neemt een van de vrijwilligers zaterdag het account van Kensington Royal op Instagram over. Daarbij kunnen volgers vragen stellen aan vrijwilligers. Het is de eerste keer dat het Instagram-account van de Cambridges een partnerschap aangaat.