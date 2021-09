Penoza-acteur Raymond Thiry heeft hoofdrol in internationale speelfilm

De Man uit Rome vertelt het verhaal van de sceptische Italiaanse onderzoekspriester Filippo, die in opdracht van het Vaticaan een tranend Mariabeeld moet onderzoeken in een Limburgs grensdorp. In het dorp schoot een scholier vier jaar geleden zijn geweer leeg in de plaatselijke vmbo. Aangetrokken en ontregeld door de jonge zwijgende Térèse, raakt hij verwikkeld in het verdriet van het dorp en in een reeks schijnbaar wonderbaarlijke gebeurtenissen.

De Italiaan Michele Riondino, die de hoofdrol van Filippo speelt, is in eigen land vooral bekend vanwege zijn vertolking als de titelpersonage in de populaire RAI televisieserie The Young Montalbano. De Duitse actrice Bading kreeg een Emmy-nominatie voor haar rol in de film Play. Thiry speelde onder meer in Oorlogswinter, waar hij een Gouden Kalf voor won, en Oscarkandidaat Quo vadis, Aida? over de val van Srebrenica.

Regisseur Jaap van Heusden maakte eerder veelbekroonde films als Win/Win, De Nieuwe Wereld en In Blue. De opnames van De Man uit Rome vinden plaats in Limburg en het Duitse Noordrijn-Westfalen. De film moet in de zomer van 2022 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.