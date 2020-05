Kunal Nayyar zegt vaarwel tegen Instagram

„Ik houd meer van jullie dan ik met woorden kan vertellen. Ik zal soms nog eens terugkomen, maar voor nu zeg ik adieu”, schrijft Nayyar in zijn laatste post op het account.

Nayyar, die vooral bekend werd als Rajesh Koothrappali in The Big Bang Theory, hield zijn fans regelmatig op de hoogte via sociale media. Die taak gaat hij nu overdragen aan zijn publiciteitsteam.

„Je zal hier af en toe nieuws vinden over mijn acteerwerk, maar ook soms een selfie met pruillipjes.”