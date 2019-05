Line-up Pukkelpop bekend na foutje N.E.R.D

Verder waren tot dusver alleen de namen van Kendick Lamar, The War on Drugs, Dua Lipa en Arcade Fire bekend. Tussen de nieuwe namen zitten onder meer Martin Solveig, Oscar and the Wolf, Travis Scott, Imagine Dragons, Bazart, Justice, Bonobo en Ronnie Flex.

Het festival, waar doorgaans ook veel Nederlanders heen gaan, vindt dit jaar plaats van 15 tot 18 augustus. Verschillende namen staan ook geprogrammeerd op Lowlands, dat in hetzelfde weekeinde plaatsheeft.