Ruim miljoen kijkers voor DNA Onbekend met Dionne Stax

DNA Onbekend is de eerste tv-reeks die Dionne Stax presenteert sinds de overstap van de NOS naar AvroTros. Naast haar tv-werk presenteert ze sinds begin dit jaar met Toine van Peperstraten het nieuwe middagmagazine Stax & Toine op NPO Radio 1.

DNA Onbekend kwam deze week op de plaats van de dramaserie Dit zijn wij. De remake van het Amerikaanse fenomeen This is us moest verhuizen van de donderdagavond op NPO 1 naar de woensdagavond op NPO 3.

Het NOS Journaal was donderdagavond met 1,9 miljoen kijkers het best bekeken tv-programma, gevolgd door de kennisquiz De Slimste Mens met 1.481.000 kijkers. De tv-registratie van Vrienden van Amstel LIVE! trok 611.000 kijkers, goed voor een 16e plaats.