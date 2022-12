Na één dag hebben 2,4 miljoen Britten docu Harry & Meghan gezien

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De eerste aflevering van de docureeks Harry & Meghan is na één dag op Netflix al 2,4 miljoen keer bekeken in het Verenigd Koninkrijk, zo meldt Deadline. Daarmee is de zesdelige reeks, waarvan de eerste drie afleveringen zijn verschenen, een van de best scorende series van het jaar op de streamingdienst.