Zanger Toon Mentink (24) overleden

„Het breekt mijn hart om dit te posten. Ik voel me vereerd dat ik deel heb mogen uitmaken van jouw verhaal”, schrijft Gilliot op Instagram. „Je was mijn maatje. De eerste persoon die ik kwam lastig vallen als ik weer vragen had over muziek of nieuwe akkoorden wilde leren op de piano of gitaar. Iemand met wie ik altijd kon lachen en tegelijkertijd zoveel van kon leren. Je was een muzikaal talent en een pracht persoon. Had ik maar geweten hoe jij je nu voelde.... Rust in vrede maatje.”

Ook Tim Douwsma laat op sociale media weten diep bedroefd te zijn. „Ongelofelijk geschrokken van dit nieuws! Ik heb je mogen leren kennen als een fantastische gozer met zoveel talent, tijdens The Next boy/ Girl Band. Ik wil de familie en al zijn vrienden heel veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Laten we met zijn allen extra goed op elkaar letten.”

In 2016 was Toon Mentink één van de deelnemers van The Next Boy/Girl Band. In de eerste ronde van de show bracht hij het nummer Stole The Show van Kygo en Parson James ten gehore waarmee hij zeker was van een hotseat. Hij wist het tot de finale te schoppen en vormde samen met Luca Gilliot, Tiago Da Silva en Jaimy Trommelen de boyband 4U. Met deze band trad hij onder meer op in het voorprogramma van Nick & Simon in Ahoy.

Een jaar later deed hij een gooi naar solo succes en meldde hij zich met succes aan voor The Voice of Holland. In de tiende aflevering moest hij de show verlaten.