Ex breekt in bij huis George Michael

Fadi Fawaz, die volgens ingewijden met drugs- en alcoholproblemen kampt, probeerde dinsdagochtend het huis in te komen. Getuigen van het incident vonden Fawaz er slecht uitzien en ’erg emotioneel’.

Toen de politie hem probeerde te stoppen, weigerde Fawaz te luisteren. Hij riep dat het zijn huis was en George gewild zou hebben dat hij er zou wonen, aldus getuigen.

De ex van Wham-zanger George Michael, die vrijdag precies vier jaar geleden overleden is, is niet gearresteerd. Na een poosje gaf hij toe aan de orders van de politie en is hij vertrokken van de locatie.

Tot 2019 woonde Fawaz in het miljoenenpand in Regent's Park, totdat hij gearresteerd werd nadat hij 'aanzienlijke schade' zou hebben toegebracht. Hij werd toen in handboeien afgevoerd nadat buren hem op het dak hadden gezien van het huis.