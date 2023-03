Rod Stewart weer opgeknapt na keelontsteking: ’Ik ben er klaar voor’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Rod Stewart is weer beter. De 78-jarige zanger deelde via Instagram een update over zijn gezondheid, nadat hij afgelopen weekend door een keelontsteking een show in Australië had aangekondigd. Dinsdag staat de Engelsman weer op het podium in Adelaide, zo beloofde hij.