Boer Geert heeft nieuwe liefde

Indirect dankt hij zijn nieuwe liefde aan Boer zoekt Vrouw. „Eigenlijk heb ik er wel een vrouw aan overgehouden, alleen niet zoals het officieel moet”, vertelt hij aan De Gelderlander. Boer Geert ontmoette zijn nieuwe vriendin, blondine Ingrid, die in een ziekenhuis in Utrecht werkt en volgens hem echt de WOW-factor heeft, op Facebook. Zij was een van de bijna 500 vrouwen die hem tijdens het programma een berichtje stuurden via dat platform.

De twee waren al samen toen de opnames van het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw nog niet eens helemaal afgerond waren. Geert heeft zijn liefde dus lang geheim moeten houden. En nu hij het bekend mag maken aan het hele land, wil hij er alsnog niet teveel over kwijt en deelt hij ook geen foto’s van zijn nieuwe liefde. „Anders wordt ze rebels.”

Sowieso spelen vrouwen nu een grotere rol in zijn leven: met zowel Esther als Vera heeft hij nog telefonisch contact. Maar juist Angela, die hij op tv uitverkoos voor de citytrip, spreekt hij helemaal niet meer. „Daar heb ik het nummer niet van.”