Nanny Kim Kardashian: scheiding is Kanye’s schuld

Pam zorgde in de jaren negentig vijf jaar lang voor Kim, haar zussen Kourtney en Khloé en broer Rob, en heeft de realityster toen goed leren kennen. „Geld, macht, intelligentie, succes en schoonheid zijn zaken waar niet iedereen goed mee om kan gaan. Kim heeft al die dingen en dat schrikt sommige mannen af. Ik denk dat Kanye het perfecte voorbeeld is van zo’n man. Hij is zelf zeer succesvol en miljardair, dus waar zou hij zich druk om moeten maken? Maar toch kon hij haar succes niet verkroppen.”

Behan, die naast nanny ook vijf jaar lang de persoonlijke assistent was van Kim’s moeder Kris Jenner, denkt dat een van de grootste problemen in Kim en Kanye’s relatie was dat niemand ooit ’nee’ durfde te zeggen tegen Kanye. „Maar Kim deed dat wel, meerdere malen zelfs. En nu doet ze dat definitief.”

De voormalige nanny bewondert Kim voor het feit dat ze zo lang gevochten heeft voor haar huwelijk. „Ze is sterk en ze kan veel aan. Ik wil dat ze gelukkig is, ook al zal het moeilijk zijn om dat geluk opnieuw te vinden. Maar ik weet zeker dat het allemaal goed komt met haar en de kinderen.”