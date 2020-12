Denise Richards over scheiding Charlie Sheen: ’Moeilijkste tijd uit mijn leven’

„Ik ging natuurlijk door een zeer publieke scheiding. Het was moeilijk voor me om te bevatten dat mijn scheiding mijn werk beïnvloedde. Ik begreep het toen ook niet. Ik dacht: hoe kan dat? Dat is mijn privéleven, het zou mijn werk niet moeten beïnvloeden. Maar dat deed het wel.” De periode na hun scheiding noemt Denise dan ook ’de moeilijkste tijd uit haar leven’. Maar, zegt ze, „ik wilde gewoon blijven doen waar ik van hield en mezelf af blijven schermen.”

Denise (49) en Charlie (55) ontmoetten elkaar in 2000 op de set van de film Good Advice. Nadat de voormalig Bondgirl (The World Is Not Enough) in 2001 een gastrolletje had gekregen in Charlie’s tv-serie Spin City, sloeg de vonk over. Ze trouwden in juni 2002, maar in maart 2005 werd door Denise de scheiding alweer aangevraagd. Charlie zat toen middenin zijn drank- en drugsverslaving.