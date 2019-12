Kaley Cuoco beleeft wilde avond met Michiel Huisman

Cuoco schrijft dat ze helemaal klaar is voor de vakantie. „Ik heb een hele pizza opgegeten en 45 toetjes en cocktails. Het zou kunnen dat ik op de bar gedanst heb. Oh, en ik heb Michiel Huisman verslagen met ping pong.”

De twee hebben samen blijkbaar veel lol tussen de opnames van de thriller The Flight Attendant door, waarin ze beiden een hoofdrol spelen. Stewardess Cassie, het personage van Cuoco, wordt wakker in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed met een dode man naast zich. Ze heeft geen idee wat er gebeurd is.