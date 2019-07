Succesvolle filmreeks Soof krijgt derde deel

Actrice Lies Visschedijk keert terug in de hoofdrol van de neurotische kookheldin. Het scenario wordt geschreven door Eddy Terstall (Simon, Singel 39) en Luuk van Bemmelen (Dik Trom, Soof de Serie). De regie van het derde deel is in handen van Anne de Clercq (Jack bestelt een broertje, Soof de Serie).

In het derde deel heeft Soof haar leven eindelijk eindelijk op de rails. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt goed en haar kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Als Soof echter slecht nieuws krijgt, grijpt ze het huwelijk van dochter Sacha met beide handen aan om haar kop in het zand te steken.

De opnames staan gepland voor dit najaar; distributeur Dutch FilmWorks brengt Soof 3 eind 2020 uit in de Nederlandse bioscopen. De eerste twee films trokken allebei bijna een miljoen bezoekers naar de Nederlandse bioscopen. Daarna volgden twee televisieseizoenen bij RTL en een musical.