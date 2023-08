Lizzo krijgt steun van achtergronddansers na aanklacht

„We hebben de tijd van ons leven gehad tijdens The Special Tour. We zijn vereerd dat we het podium hebben mogen delen met zo’n fantastisch talent”, schrijven de dansers. Ook bedanken ze de zangeres dat ze een „platform” heeft gecreëerd waardoor ze kunnen doen waar ze van houden.

Begin deze maand werd bekend dat drie oud-achtergronddansers Lizzo aanklagen voor seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving. De zangeres zou een van hen in de Amsterdamse Bananenbar hebben gedwongen een naakte performer aan te raken. Lizzo ontkent de beschuldigingen.

Na de reactie van de zangeres beschuldigden nog meer mensen haar van wangedrag. Lizzo zou tijdens opnames van haar programma Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls, waarin vrouwen strijden om haar achtergronddanseressen te worden, hebben gezorgd voor een „seksueel geladen omgeving” en werknemers niet hebben betaald.