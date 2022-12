Modest Mouse-drummer Jeremiah Green heeft uitgezaaide kanker

Volgens vriend en radio-dj Marco Collins is de prognose goed voor Green (45). „Ik stuur hem veel liefde en helende energie”, schrijft hij op Facebook.

De drummer zit sinds 1993, kort na de oprichting, bij Modest Mouse. De band heeft in Nederland geen grote hits gescoord, maar gaf hier wel concerten. Zo stond de band afgelopen zomer nog in Paradiso in Amsterdam.

In de Verenigde Staten is de band bekender, vooral in het alternatieve circuit. Wel wisten nummers als Float On en Dashboard de charts te halen.