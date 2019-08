Facebookserie van Jessica Biel naar Toronto

Limetown is een serie gebaseerd op een gelijknamige populaire podcast. Limetown volgt een radiojournalist die er achter probeert te komen wat er is gebeurd met 300 mensen die zijn verdwenen uit een neurowetenschappelijk researchinstituut.

Jessica Biel speelt niet alleen de hoofdrol, ze is ook producent van de serie die tien afleveringen beslaat en te zien zullen zijn via Facebook Watch. Twee afleveringen daarvan worden vertoond op het witte doek in Toronto. Het festival heeft ook de makers uitgenodigd voor een vragenronde.

Andere tv-series die in Toronto in première gaan zijn HBO’s Mrs. Fletcher met Kathryn Hahn in de hoofdrol en Briarpatch met Rosario Dawson. De 44e editie van het Toronto Film Festival duurt van 5 tot en met 15 september.