André Hazes tegen Monique: ’Al heb ik je vernederd, je bent mijn grote liefde’

Na een kort, maar wild avontuur met presentatrice Bridget Maasland, vormt André sinds vorige maand weer een koppel met Monique. De zanger – die de komende dagen met verschillende artiesten te zien is in de Ziggo Dome, waar hij een ode brengt aan zijn vader – deelde vannacht op Instagram een liefdesbrief aan zijn grote liefde.

André begint zijn verhaal met de hoop uit te spreken dat Monique en ’vooral’ hij ooit de rust zullen vinden waarnaar ze op zoek zijn. Ook bedankt hij haar dat ze altijd achter hem is blijven staan. „Bedankt voor je geduld, je liefde, je hoop, je geloof in ons, je geloof in verbetering en een toekomst, je eindeloze positiviteit en vertrouwen. Jij bent de liefde van mijn leven. Al heb ik je vervloekt, verveeld, verkankerd en vernederd. Love you.”

Monique reageert op de liefdesverklaring met de woorden: „Niemand kent je zoals ik, niemand weet waar jij doorheen bent gegaan. Dat het ’ten koste van’ is geweest, is iets waar wij samen uitkomen. Nu vooruitkijken en leren van de lessen die we samen hebben ervaren, de afgelopen jaren.”