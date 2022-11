Dolly Parton: ’Nu ben ik een rockster!’

„Dit is een hele speciale avond voor me”, zei de countryzangeres volgens de website Rolling Stone. Dolly kwam daarna terug op uitspraken die ze had gedaan toen bekend werd dat ze zou worden opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. De Amerikaanse zei niet te begrijpen waarom de keuze op haar was gevallen. „Ik had niet het gevoel dat ik dat had verdiend”, liet ze zich ontvallen. Intussen is Dolly daar anders over gaan denken. „Ik ben nu zo vereerd en trots om hier te mogen zijn.” Dolly heeft ook al aangekondigd dat ze zich nu verplicht voelt een rock ’n roll plaat te gaan maken.

Dolly Parton was niet de enige die een plekje kreeg in de Rock & Roll Hall of Fame. Tijdens de ceremonie in Los Angeles werden ook Carly Simon, Duran Duran en Eminem opgenomen. Eminem zei in zijn speech dat hij eigenlijk niet op de feestelijke bijeenkomst hoorde te zijn.