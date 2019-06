’Vader’ van ALF overleden

Eind jaren tachtig keek de hele wereld naar hitserie Alf. Ⓒ BSR Agency

MAX WRIGHT was in de jaren tachtig een van de favoriete televisievaders in hitserie ALF, over het harige buitenaardse wezen afkomstig van de planeet Melmak die met zijn ruimteschip neerstort in de garage van Willie Tanner en zijn gezin. Woensdag overleed Wright op 75-jarige leeftijd, in eenzaamheid, na decennia te hebben geleefd in een wereld vol drugsgebruik.