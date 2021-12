Vader Charlène maakt zich geen zorgen over gezondheid dochter

Ⓒ ANP/HH

Mike Wittstock, de vader van prinses Charlène van Monaco, verwacht dat zijn dochter snel opknapt. De vrouw van prins Albert rust momenteel uit in een kliniek maar komt daar steker uit, zegt hij in gesprek met het Zuid-Afrikaanse blad You. Charlène verblijft al enige tijd in de kliniek om aan te sterken na haar keel-, neus- en oorinfectie die ze eerder dit jaar had.