Advocaat Laurent hekelt procedure

De Belgische regering wil als straf de jaartoelage van prins Laurent voor 2018 verlagen met 15 procent. De jongere broer van koning Filip bezocht afgelopen zomer zonder toestemming van de regering en in militair uniform de Chinese ambassade om het negentigjarig bestaan van het Volksleger van China mee te vieren. Een foto ervan zette hij zelf op internet.

Volgens Arnauts is er van alles mis met de wet die de dotaties regelt. Hij ziet bijvoorbeeld een probleem in het verbod op contacten met buitenlandse gezagsdragers, wat haast onmogelijk is voor iemand als Laurent. „De prins begeeft zich in milieus waar nu eenmaal nogal veel van dergelijke personen de dienst uitmaken”, aldus de advocaat.

Oplossing

Arnauts vindt ook dat de rechten van Laurent geschonden zijn in de gevolgde procedure. De beslissing om de prins te straffen zou al sinds het begin vast hebben gestaan, zonder dat hij daarover was gehoord. Ook zou het dossier niet compleet zijn geweest en hekelde Arnauts de korte voorbereidingstijd die de verdediging had voor de hoorzitting.

Laurent Arnauts Ⓒ Hollandse Hoogte

Een oplossing die Arnauts eind vorig jaar zelf aandroeg, werd niet opgepakt. Hij en prins Laurent wilden akkoord gaan met een minder zware sanctie dan de 15 procent en opperden om de wet op de dotaties te verduidelijken. „We wilden een constructieve oplossing zoeken. Dat voorstel is zonder gevolg gebleven.”

De zitting gaat woensdagmiddag verder. Dan komen parlementsleden aan het woord. Daarna volgt een stemming achter gesloten deuren. De uitspraak wordt volgende week bekend.