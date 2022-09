Lize Spit en Raoul de Jong schrijven voor Boekenweek 2023

Jongeren aan het lezen krijgen is de grote missie van het CPNB. De 88e Boekenweek, die plaats vindt van 11 t/m 19 maart volgend jaar, krijgt als thema Ik ben alles. , verwijzend naar de gemengde samenleving en de vorming van je identiteit. „Een thema dat ertoe doet, omdat in tijden van polarisatie boeken voor verbinding kunnen zorgen. Verzonken in een boek is je identiteit even grenzeloos als je inlevingsvermogen”, aldus Aendekerk.

Verfilming

Lize Spit, die pas twee romans op haar naam heeft staan, denderde de literaire wereld binnen in 2016 met Het smelt, waarvan meer dan 200.000 exemplaren werden verkocht. Het boek, met diverse prijzen beloond, werd in zestien landen vertaald en de verfilming zal volgend jaar verschijnen. De kloeke roman verhaalt over de jonge vrouw Eva, die terugkeert naar het Vlaamse dorp waar ze opgroeide en waar zich allerlei dramatische gebeurtenissen hebben voorgedaan tussen haar en haar vrienden. In 2020 verscheen haar tweede, eveneens lijvige roman, Ik ben er niet over een relatie tussen een jonge vrouw en een man met een bipolaire stoornis.

De Belgische reageerde opgetogen: „Ik hoop dat, ondanks en misschien juist omdat de hele wereld op zijn grondvesten davert en we in een periode van grote onzekerheid en verdeeldheid zijn beland, deze Boekenweek zorgt voor welkome afleiding. En dat we tegen de klippen op kunnen vieren dat de taal ons in staat stelt elkaar te begrijpen. Dat ik straks de Lage Landen mag doorkruisen met iemand die zo sprankelend en getalenteerd is als Raoul de Jong, doet me er nog meer naar uitkijken.”

Huilen

Raoul de Jong publiceerde zes boeken, waarvan Jaguarman uit 2020 de bekendste is. Daarnaast schrijft hij columns, toneel- en filmscripts. Zo werkt hij nu aan een film over de Surinaamse schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom. Hij bekende zeer ontdaan te zijn toen hij werd gevraagd voor het Boekenweekessay: „Ik ben de eerste Boekenweekauteur met Surinaamse roots. Daarom huilde ik, niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle schrijvers op wier schouders ik sta. Ik weet hoe hard ze hebben moeten vechten om hun stem te laten horen.”

Lezers krijgen het Boekenweekgeschenk bij besteding van € 15 aan Nederlandstalige boeken cadeau van de boekhandel. Het Boekenweekessay ligt voor € 5 in de winkel. Er zal ook een Friese en een Vlaamse editie van het Boekenweekgeschenk verschijnen. Kort voor de start van de Boekenweek wordt het bijbehorende Boekenweekgedicht onthuld.