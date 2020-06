De bijzondere band tussen Queen en haar lievelingspaarden

De Queen, die al sinds haar derde jaar paard en pony rijdt, is een kundig fokker van onder meer renpaarden, koetspaarden, jachtpaarden, sport- en rijpaarden, maar ook van polopony’s. „Ze is een wandelende encyclopedie”, aldus Terry Pendry, verantwoordelijk voor het paardenfokprogramma op Windsor Castle. „Ze kent van haar paarden de hele stamboom.”

Koningin Elizabeth selecteerde acht paarden en pony’s waarmee ze de afgelopen zeventig jaar te maken heeft gehad en die een bijzondere plaats innemen in de geschiedenis of de sentimenten van de koninklijke familie. Daarbij was Burmese, een paard dat ze cadeau kreeg van de Canadese bereden politie, de ’Mounties’. Op dat paard nam ze achttien jaar achtereen ’Trooping the Colour’ af. Toen Burmese met pensioen ging, besloot de Queen voortaan in een rijtuig naar de parade ter gelegenheid van de viering van haar officiële verjaardag te gaan.

Telepathische band

Uitverkoren werd ook Doublet, waarmee dochter prinses Anne in 1971 de Europese titel eventing won. „De koningin had het paard gefokt en de ruiter gebaard”, aldus Terry Pendry in een toelichting voor Horse & Hound. Het paard Sanction kwam ook op de lijst. De koningin zou een bijna telepathische band met het dier hebben gehad. Sanction was ook het laatste rijpaard van de Queen, die vanwege haar hoge leeftijd overstapte op pony’s om „wat dichter bij de grond te zijn.”

In de koninklijke top acht staan ook drie pony’s, waaronder Emma als een van de Fell pony’s waarop ze nog graag uit rijden gaat. Verder gaf de koningin vijf geliefde racepaarden op, waaronder Estimate, die de Ascot Gold Cup voor haar won. Dat was een regerend vorst niet eerder gelukt en gaf de Queen dan ook immense voldoening.