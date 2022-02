’Queen betaalde 2 miljoen mee aan schikking prins Andrew’

Zij zou een bedrag van twee miljoen pond hebben meebetaald. Dat zou het exacte bedrag zijn dat in naam van Andrew wordt overgemaakt aan het goede doel van Giuffre, dat zich inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik. De donatie was een van de voorwaarden die is opgenomen in de schikking tussen Andrew en zijn aanklager.

Dinsdag werd bekend dat de prins heeft geschikt in de zaak die Giuffre in de Verenigde Staten tegen hem had aangespannen. De hertog van York zou haar jaren geleden meerdere keren hebben misbruikt toen ze jonger was dan achttien jaar. De prins heeft dit altijd ontkend.