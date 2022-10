Rachel Hazes: ’Waarom zijn we zo absurd snel getrouwd?’

Rachel en de in 2004 overleden André zouden vrijdag 31 jaar zijn getrouwd. „Soms vragen mensen mij of ik überhaupt nog vragen aan jou zou hebben, en dan zeg ik eigenlijk altijd: nee, niet één”, schrijft de weduwe van de volkszanger op Instagram bij een foto van hun trouwkaart. „Als geen ander weet ik hoe jij dacht en hoe jij met alles om zou zijn gegaan.”

Maar in aanloop naar hun trouwdag schoot er toch een vraag bij Rachel te binnen. „Achteraf gezien zijn wij absurd snel met elkaar getrouwd. Wij kwamen in januari 1991 weer definitief bij elkaar en zijn op 14 oktober 1991, precies negen maanden later, getrouwd. Wat ik je nog graag zou willen vragen, lieverd, is waarom je zo snel wilde trouwen? Jij hebt onze trouwerij helemaal geregeld en ik mocht me nergens mee bemoeien.”

Rachel noemt het leven dat ze met André had „een feest”, ondanks „de hoge pieken en diepe dalen” die het stel heeft gekend. „Want ja, Dré... ondanks dat we samen ook verdriet hadden, hebben we toch de meeste tijd wel onbedaarlijk met elkaar gelachen. Als ik terugkijk op mijn leven met jou, komt er op de één of andere manier altijd een glimlach op mijn gezicht.”