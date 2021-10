Doortrapte fluistercampagne om MLK in diskrediet te brengen

Premium Film

’Sweetness in the belly’: Ontheemd in eigen land

Ze mag dan een Brits accent en een witte huidskleur hebben, in Engeland voelt Lily zich net zo min thuis als andere immigranten. Na een jeugd in Marokko en een romance in Ethiopië, lijkt ze er nu alleen voor te staan. In Sweetness in the belly zitten er gelukkig meer vrouwen in hetzelfde schuitje.