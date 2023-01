’Adele heeft moeite om dure zaal in Las Vegas te vullen’

Nadat de eerste ronde concerten uitverkocht was, schoten de prijzen voor de nieuwe reeks optredens omhoog en moesten fans van Adele maar liefst 40.000 pond (ruim 45.000 euro) neerleggen voor een kaartje. De kaartprijs is inmiddels flink gezakt, momenteel kost een plek in de zaal nog 3450 pond. Toch blijven fans weg, schrijft The Sun.

„De optredens van Adele waren geweldig, maar gek genoeg is de interesse om haar te zien zingen, die er eerst wel was, weggeëbd”, aldus een bron. „Dat is te zien in de kaartprijzen. Er wordt zelfs gezegd dat mensen vlak voor het optreden zelfs voor een paar honderd pond al op de eerste rij kunnen zitten.” Om de zaal toch nog een beetje uitverkocht te doen lijken, zou The Colosseum gebruikmaken van zogenoemde ’seat fillers’, willekeurige mensen die gebruikt worden om de lege plekken op te vullen.

De zangeres staat sinds medio november met haar eigen zogenoemde residency-show in de beroemde Amerikaanse gokstad. Adele treedt nog tot en met 25 maart op in Las Vegas. Volgens The Sun is de verwachting dat de kaartprijzen tegen die tijd nog verder zullen zakken.