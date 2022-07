Maan voor het eerst met eigen show in Antwerpen

„Belgische fans opgelet”, begint Maan haar Instagrambericht. „Na lang wachten is het zover: eerste eigen show in Antwerpen!!!!.” Bij het bericht deelt Maan een foto van zichzelf, waarop de datum en locatie zijn aangegeven, maar ook de site waarop mensen een ticket kunnen bemachtigen.

Ook de evenementenhal zelf is blij met de komst van de Nederlandse zangeres. „Maan speelt op de mainstage van Pinkpop een zinderende en emotionele show die over alle tongen gaat, en intussen is haar concert in Ziggo Dome ook bijna uitverkocht. Dé uitgesproken kans om de Nederlandse nog te zien in een kleinere zaal voor ze in België even grote potten breekt.”

Maan gaf in december al aan plannen te hebben voor optredens in België, een land waar ze al lange tijd behoorlijk in trek is. „Daar zijn we nu al mee bezig”, zei ze destijds tegen het ANP.