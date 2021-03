Acteur George Segal (87) overleden

George brak in 1966 door met zijn rol in de klassieker Who’s Afraid of Virginia Woolf?, waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg als beste bijrol. Daarnaast won hij in 1965 een Golden Globe als meest veelbelovende nieuwkomer voor zijn rol in The New Interns en in 1974 voor de film A Touch Of Class.

Een van zijn bekendste rollen was die als tijdschriftenuitgever in de serie Just Shoot Me. In de jaren tachtig en negentig maakte Segal bovendien furore in de Look Who's Talking-films. De laatste acht jaar was hij te zien in de komedieserie The Goldbergs. De makers hebben bekendgemaakt stil te zullen staan bij Segals overlijden.

In 2017 werd de acteur geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Segal werd 87 jaar.