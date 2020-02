Halve finale Heel Holland bakt best bekeken

In de vooravond trokken de samenvattingen uit de eredivisie veel belangstelling met ruim 1,9 miljoen kijkers. Aan het einde van de middag hadden al bijna 1,3 miljoen mensen live naar de topper tussen Ajax en PSV gekeken via Fox Sports. De wedstrijd kwam daarmee in de buurt van het kijkcijferrecord van de zender, dat sinds vorig jaar op 1,4 miljoen staat voor het duel Ajax - Feyenoord.

Eurosport deed op de vroege zondagochtend goede zaken met de Australian Open-mannenfinale tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem. Het duel trok ruim 403.000 kijkers.

Op primetime bleek RTL 4’s Holland-België het best bekeken alternatief voor Heel Holland bakt. Naar de spelshow keken 599.000 mensen. Op hetzelfde tijdstip hadden 421.000 mensen de tv op SBS6 staan voor Wegmisbruikers en NPO 3 trok met Smeris 358.000 kijkers.