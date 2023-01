Demi Moore (60): de ’hotste’ oma van Hollywood

Met ’heet’ slaat ze de spijker op zijn kop, want aan het typische oma-cliché voldoet de zestigjarige Demi bepaald niet. De filmster lijkt er eerder jonger op te worden! Onlangs presenteerde ze haar eigen badmodecollectie, die Demi zelf showde als model! Van een plooi of rimpel was geen sprake – en in haar kapsel was geen grijze haar te bespeuren.

Dat gaat natuurlijk niet helemáál vanzelf. En aangezien daarover liegen geen zin heeft, geeft ze grif toe wat ze zoal aan zich heeft laten doen. „Maar”, stelde ze een tijd geleden, „nooit in mijn gezicht!” Al voegde ze daaraan toe ’daar op een dag misschien wel aan toe te zijn’. Maar vooralsnog houdt de actrice vol dat dit nog steeds niet is gebeurd.

Geheim

Haar schoonheidsgeheim? „Surfen, yoga en krachttraining. Oh, en ik gun mijn lichaam af en toe wat detox, dat is ook belangrijk. Maar op één staat misschien wel lachen. Ik lach heel veel, en dat is ook goed. Als het van binnen minder gaat, helpt een dieet of dure nachtcrème ook niet.”

Haar kleinkind zal oma nog veel meer geluk gaan brengen. En dat mag, want zorgen zijn er natuurlijk óók genoeg. Om ex-man Bruce Willis (67), bijvoorbeeld, die afscheid moest nemen van de filmwereld door zijn ziekte afasie.