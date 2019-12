Vindt Georgina nu liefde bij een vrouw?

RTL Boulevard heeft woensdagavond foto’s getoond waarop Georgina zoenend te zien is met schrijfster Maartje Wortel. Wat precies hun exacte relatiestatus is, is echter niet duidelijk. De twee vrouwen willen er verder niets over kwijt, behalve dat ze het ’heel gezellig’ hebben, liet Georgina aan het programma weten.

De actrice had van 2003 tot 2008 een relatie met Jort Kelder. Later kreeg ze een relatie met trompettist Rob van der Wouw. Met hem kreeg ze in 2010 haar dochter Odilia kreeg.