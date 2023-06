Zoon Andrea Bocelli begin oktober in Theater Carré

Matteo begon op zesjarige leeftijd met piano spelen en maakte zijn debuut op het podium toen hij 18 was. De kennismaking voor veel mensen met de zoon van de blinde tenor Andrea Bocelli was het nummer Fall on me uit 2018, een duet dat hij samen met zijn vader schreef voor diens album Sì.

Het nummer werd later gebruikt als soundtrack voor de Disney-film The nutcracker and the four realms en heeft wereldwijd meer dan 300 miljoen streams behaald.