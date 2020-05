Acteur Bastiaan Ragas voor een nacht Nachtzuster

De Jong presenteert elke werkdag op NPO Radio 5 het cultuurprogramma Volgspot. Daarnaast maakt zij wekelijks Nachtzuster én Avondzuster, de speciale corona-editie van Nachtzuster die elke zaterdagavond op NPO Radio 1 te horen is. „Ik geloof dat ik de laatste tijd een beetje vergeten ben te slapen”, meldt de dj. „Dat ga ik dus vannacht doen. Ik ben trots, vereerd en vol vertrouwen dat Bastiaan deze week de Nachtzuster van dienst wil zijn.”

Astrid de Jong presenteert het programma al vanaf 2010; onlangs vierde zij de 500e aflevering van de show. Het gebeurt zelden dat zij verstek laat gaan. Zij werd eerder eenmalig vervangen door Jan Slagter en Ron Brandsteder. Ragas had ooit gezegd dat het hem geweldig leek om een keer nachtradio te maken.

In Nachtzuster mogen luisteraars vragen stellen die vervolgens door andere luisteraars worden beantwoord. Ook delen mensen vaak intieme zielenroerselen of bellen zij voor een praatje in de lange, koude nacht. Het programma is vooral populair onder vijftigplussers.