Premium Het beste van De Telegraaf

Festival swingt als vanouds North Sea Jazz: Tom Jones (83) stopt niet met flirten

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Grote drukte op North Sea Jazz in Rotterdam. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Als de wijsheid van Oscar Wilde „A dirty mind is a joy forever” op iemand van toepassing is, dan is het wel de 83-jarige Britse zanger Tom Jones, zo liet hij merken tijdens het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.