Serie over Charles Manson uitgesteld om protesten

Volgens Deadline vond Epix het niet gepast om de serie op de geplande datum 14 juni van start te laten gaan, omdat Manson van plan was een rassenoorlog uit te lokken. Hij noemde die Helter Skelter, naar een nummer van The Beatles waarin hij aanwijzingen vond dat een clash tussen de rassen aanstaande was.

Manson en zijn volgers, ook wel The Manson Family genoemd, vermoordden in de zomer van 1969 zeven mensen in Los Angeles, onder wie de hoogzwangere actrice Sharon Tate. In de zesdelige docureeks komen volgens Epix mensen uit The Manson Family aan het woord en zijn niet eerder vertoonde beelden opgenomen. Het is niet bekend wanneer de serie nu wordt uitgezonden.