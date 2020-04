Rob Lowe: Tom Cruise sloeg door om hotelkamer

Het voorval vond plaats toen beide jonge acteurs voor een laatste castingronde voor film The Outsiders naar New York werden gevlogen voor een meeting met regisseur Francis Ford Coppola. „We checkten in in het Plaza Hotel, ik was daar nog nooit geweest”, aldus Lowe over het bekende vijfsterrenhotel in Manhattan. De acteur herinnert zich het moment waarop Cruise erachter kwam dat hij een kamer moest delen nog goed. „Hij draaide helemaal door!”, vertelt hij. „Ik moest erom lachen, maar het was wel heftig.”

Volgens Lowe is de houding van Cruise wel de reden dat de acteur een grote Hollywoodster werd. „Wat ik zelf het mooie aan dat verhaal vind, is dat sommige mensen altijd al precies zijn geweest wie ze zijn, en dat aspect van ze heeft ze gebracht waar ze vandaag zijn”, zegt de acteur. „Het idee dat je als 18-jarige met een paar kleine rollen op je naam zo’n houding aanneemt. Maar uiteindelijk heeft het zijn vruchten afgeworpen, dat moet je toegeven. Hij had een doel en dat is hij nooit uit het oog verloren.”

Lowe spreekt bijna dertig jaar na het uitkomen van The Outsiders nog altijd vol lof over de werkhouding van Cruise, die er om bekend staat bijna al zijn eigen stunts te doen. „Als ik daar iets over lees, denk ik altijd terug aan de gymzaal bij de set van de film, waar we moesten leren een achterwaartse salto te doen”, aldus de acteur, die benadrukt hoe moeilijk die stunt is. Cruise werkte zo hard, dat hij de salto als enige onder de knie kreeg. „En dat is de reden waarom je alleen hem dat ziet doen in de film.”